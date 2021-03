Calciomercato Juventus, Alaba l’indeciso: il futuro del terzino è incerto

Alaba non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro: l’ipotesi Juventus resta sullo sfondo, anche se il Real è ancora in pole

Calciomercato Alaba Juventus/ Il futuro di Alaba rischia di diventare un vero e proprio caso. Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, non è ancora fatta per il passaggio del difensore austriaco al Real Madrid che, sebbene resti il club maggiormente accreditato ad acquistare il terzino, non ha ancora affondato il colpo. Dopo aver fatto capire al Bayern Monaco di non aver l’intenzione di rinnovare il suo contratto con i bavaresi, Alaba preferisce valutare la situazione con calma.

Leggi anche –>Calciomercato Juventus, occasione Pogba: Paratici studia la mossa giusta

Su di lui, infatti, oltre ai Blancos, sono da segnalare anche i sondaggi del Manchester City, del Barcellona e del Paris Saint Germain. Sullo sfondo resta la Juventus, da una posizione però molto più defilata, anche perché le richieste economiche del calciatore sono di quelle importanti: quadriennale a circa 12-13 milioni di euro a stagione.