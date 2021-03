Cagliari-Juventus, probabili formazioni: le scelte di Pirlo

Cagliari-Juventus è il match di campionato che vedrà oggi protagonisti i bianconeri di Andrea Pirlo. Fischio d’inizio fissato per le ore 18.

Una partita davvero fondamentale per la Juventus, che arriva in un momento molto delicato. In settimana è arrivata l’eliminazione dalla Champions League che ovviamente è stata una brutta botta per il morale del gruppo. Ora l’obiettivo più importante rimane il campionato, ma c’è un gap importante da recuperare sull’Inter. Tradotto in soldoni, serve una impressionante striscia di vittorie per risalire la china. Ma la trasferta di Cagliari nasconde tante insidie, gli isolani dall’arrivo di Semplici in panchina sembrano aver svoltato.

