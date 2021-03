Cagliari-Juventus streaming: dove vederla in diretta tv e sul web

Cagliari-Juventus, le probabili formazioni

Alle ore 18 di oggi domenica 14 marzo fischio d’inizio del match tra i sardi allenati da qualche settimana da Leonardo Semplici e i bianconeri di Andrea Pirlo. Partita tutta da seguire. La partita verrà trasmessa in tv da Sky Sport 202 (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). La telecronaca sarà di Federico Zancan, con il commento tecnico di Lorenzo Minotti. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, adesso l’obiettivo della Juventus è quello di riuscire ad acciuffare l’Inter in testa alla classifica. Ma per rimontare non si potranno commettere passi falsi, a partire dalla trasferta in terra isolana.La partita Cagliari-Juventus sarà disponibile anche in streaming grazie al servizio Sky Go, riservato agli abbonati Sky: basta scaricare l’apposita app dal sito di Sky per seguire il match attraverso pc, tablet o smartphone. Un’altra possibilità è quella di registrarsi a Now Tv, la cui visione per un mese di Sport costa 29,99 euro. Chi è in viaggio o non potrà vedere la partita in tv o su internet, può optare per la radio, con la telecronaca prevista su Radio Rai 1.Ancora qualche dubbio di formazione in casa Juventus, visto che Pirlo deve rinunciare ad elementi molto importanti come Dybala, Ramsey e Arthur, oltre ad avere in rosa elementi acciaccati.Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Marin, Nainggolan, Duncan, Nandez; Simeone, Joao Pedro.Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo.

Cagliari-Juventus streaming, dove vederla, streaming no Hesgoal. Sconsigliamo l’uso dei siti illegali di streaming, che propongono questi eventi dal vivo in modo illegale e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione. Tra i più utilizzati c’è il sito Rojadirecta molto noto ma con cui spesso si corre il rischio ti ritrovarsi con seri problemi ai pc con possibili virus e abbonamenti che si attivano a nostra insaputa con un semplice clic.