Juventus, Ronaldo rompe il silenzio: “La storia non può essere cancellata”

Juventus, ha rotto il silenzio Cristiano Ronaldo: lungo post sui sociale a sua difesa. Con sguardo proiettato al futuro

È entrato nel mirino dei tifosi e della critica. Sono passati alcuni giorni. Poi Cristiano Ronaldo ha deciso di rompere il silenzio. E lo ha fatto attraverso i suoi, seguitissimi, canali social. Si è difeso. Ricordando la storia.

“Non è tanto importante quante volte cadi nella vita, ma piuttosto quanto velocemente e più forte ti rimetti in piedi. I veri campioni non si spezzano mai! Siamo già proiettati sul match contro il Cagliari, sulla corsa per la lotta in campionato, per la finale di Coppa Italia e in tutto quello che possiamo ancora ottenere da questa stagione”. Ha scritto questo il centravanti portoghese.

