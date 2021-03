Milik alla Juventus, calciomercato: l’affare non è ancora tramontato

Calciomercato Juventus, Milik è ancora una pista calda: l’attaccante polacco può liberarsi dal Marsiglia per 12 milioni di euro

Calciomercato Juventus Milik/ Il suo trasferimento alla Juventus sembrava cosa fatta la passata stagione, ma alla fine Arkadiusz Milik è rimasto al Napoli per l’ostracismo di De Laurentiis, prima di trasferirsi al Marsiglia nel mercato di gennaio per cercare di rilanciarsi in vista dell’Europeo, un obiettivo che sicuramente non vuole lasciarsi sfuggire. Ad agosto, tra l’altro, era stato vicinissimo dall’approdare alla Roma, nell’ambito della trattativa che avrebbe dovuto portare Dzeko alla Juve. L’ipotesi Marsiglia lo ha poi colpito e da pochi mesi è arrivata l’ufficialità del trasferimento. Tuttavia, nel contratto del centravanti appena siglato con il club francese, sarebbe stata inserita una clausola che gli permetterebbe di liberarsi nel caso in cui arrivasse una squadra che decidesse di mettere sul piatto 12 milioni di euro.

In quest’ottica, la Juventus potrebbe ritornare prepotentemente in auge, dal momento che alla compagine bianconera un attaccante dal profilo di Milik servirebbe molto, visto il sempre più probabile addio di Cristiano Ronaldo. Nelle prossime settimane ci potrebbero essere dei contatti tra le parti per sbrogliare l’affare, in un senso o nell’altro: a rivelarlo è tuttojuve.com. Staremo a vedere quali saranno i futuri sviluppi della vicenda.