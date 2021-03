Pagelle Cagliari Juventus e voti: CR7 risponde alle critiche

Pagelle Cagliari Juventus, dopo la sconfitta in Champions, bianconeri protagonisti in campionato: Ronaldo risponde alle critiche.

Cagliari Juventus, i bianconeri tornano in campionato dopo la sconfitta con il Porto in Champions League. Ronaldo è tornato e sembra voler rispondere a tutte le critiche di questi giorni a suon di gol.

Szczesny 6: Non troppo impegnato il portiere bianconero si è fatto sempre trovare pronto

Cuadrado 6,5 il terzino bianconero è ormai un imprescindibile, la sua manovra offensiva diventa spesso fondamentale senza dimenticare la copertura che garantisce dietro. Giocatore sempre fondamentale

De Ligt 6,5 Imprescindibile anche lui per la difesa, il giovane centrale olandese è la colonna difensiva che in questo momento rimane la certezza anche per il futuro

Alex Sandro 6,5 Il brasiliano si fa trovare pronto all’occorrenza disputando una partita oltre la sufficienza

Chiesa 7 Un’altra pedina fondamentale della Juventus del presente ma anche del futuro, l’ex viola è tecnico ma anche molto grintoso e lo dimostra ad ogni azione

Danilo 6 Posizione inedita per il brasiliano che non brilla particolarmente ma non sfigura nemmeno

Rabiot 6: Il francese conferma la buona prove offerte recentemente giocando la palla ai compagni al momento opportuno

Kulusevski 5.5 Si da fare questo è evidente, ma pecca di precisione e risulta poco incisivo

Morata 6 non sfigura ma non brilla particolarmente, ma quest’oggi il protagonista è l’altro suo compagno di ruolo con il numero 7

Ronaldo 8,5 il portoghese sembra rinato. Dopo le critiche post Champions si riprende la sua Juventus con una tripletta splendida. 30 gol in stagione.

