Calciomercato Juventus, auguri a Pogba: i tifosi sognano il ritorno

Il calciomercato della Juventus nella prossima estate sarà senz’altro bollente, visto che sono tante le voci di questi giorni sui possibili colpi bianconeri.

La Juventus ha chiuso la pratica Cagliari e quantomeno non ha perso altro terreno dall’Inter di Antonio Conte, che non sta sbagliando un colpo e rimane la favorita numero uno per la conquista dello scudetto. Si cercherà di fare il possibile per avvicinarsi ai nerazzurri e magari tentare un sorpasso con un colpo di coda finale, anche se non sarà affatto semplice. Poi alla fine della stagione si tireranno le somme e sicuramente ci saranno dei cambiamenti per quanto riguarda la rosa bianconera.

