Calciomercato Juventus, il Borussia fissa il prezzo per Haaland

Il calciomercato della Juventus vede spesso il suo nome accostato ai bianconeri per il futuro. E del resto chi non sognerebbe di averlo in squadra?

Stiamo parlando ovviamente di Haaland, bomber del Borussia Dortmund e trascinatore dei gialloneri. Un centravanti giovanissimo ma già straordinariamente prolifico. In Germania il duello con Lewandowski per essere il re del gol è apertissimo, ma è soprattutto in Champions League che il suo talento viene esaltato. A parlare sono i numeri. Il centravanti ha infatti realizzato la bellezza di 20 centri in 14 partite. Scontato dire che grandi club, non solo la Juventus ma anche il Real, il Psg e tutti gli altri, vorrebbero prenderlo per rinforzare la propria squadra.

