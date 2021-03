Marani: «Alla Juve tutto casuale da due anni. Senza Marotta…»

Il giornalista Matteo Marani ha attaccato la coppia Paratici-Nedved, evidenziando come alla Juventus sia cambiato tutto dopo l’addio di Marotta.

Dagli studi di Sky Sport, il giornalista Matteo Marani ha analizzato duramente il momento della Juventus. «Che alla Juve qualcosa non funzionasse era evidente già prima del Porto. Da due anni ho l’impressione che la Juventus sia casuale. Non vedo una linea: puoi anche decidere di cambiare dopo Allegri, ma devi avere un piano preciso. Non lasci andare via un allenatore qualunque, ma uno che ha vinto cinque scudetti e fatto due finali di Champions: oggi sono un miraggio. Se lasci andare Allegri, devi avere in mano Guardiola, Pochettino, un allenatore di questo tipo. Alla fine è stata un mese senza allenatore e poi ha preso Sarri». Parole che non sono passate inosservate e che hanno generato forti discussioni sul web.

