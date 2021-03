Calciomercato Juventus, possibile occasione dallo United

Il calciomercato della Juventus in questa fase della stagione continua ad accumulare rumors su possibili cessioni e acquisti per la prossima stagione.

E’ scontato dire che tutte le squadre stanno già inevitabilmente guardando al futuro, ai giocatori che potrebbero rinforzare l’attuale organico. Certo bisognerà pur sempre fare i conti con la pandemia e con i conti economici che non solo, a causa della stessa, certo floridi. Ma ci sono delle ottime occasioni da cogliere tra i futuri parametri zero e degli obiettivi che potrebbero essere portati a casa senza un eccessivo esborso economico. Specie quando c’è la volontà da parte del calciatore di cambiare aria.

Calciomercato Juventus, possibile occasione Van de Beek

Come sottolinea Calciomercato.it, la Juventus starebbe tenendo i fari puntati in casa Manchester United non solo per quanto riguarda Paul Pogba, ma anche per Donny van de Beek. Il mediano olandese certamente non ha disputato una grande stagione, collezionando poco più di 300 minuti giocati in Premier League. Troppo pochi per quello che appena un anno fa era considerato uno dei migliori giovani centrocampisti europei. Secondo il Daily Star il calciatore teme di perdere la nazionale orange e per questo vorrebbe un incontro con la dirigenza inglese prima della fine della stagione per capire il suo futuro. Con Juventus, ma anche l’Inter, che starebbero seguendo con attenzione la situazione.