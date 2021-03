Calciomercato Juventus, addio Pirlo: l’ex attaccante svela il sostituto

Zidane alla Juventus, calciomercato: ecco la posizione dei bianconeri su Andrea Pirlo. Le ultimissime

Calciomercato Juventus Pirlo / Intervenuto in diretta su Twitch, l’ex attaccante Nicola Ventola ha espresso un suo parere in merito al possibile addio di Andrea Pirlo, avallando la candidatura dell’eventuale sostituto del Maestro : “Credo che l’unico profilo concretamente raggiungibile per la Juve sia quello di Zidane; non penso che i vari Guardiola e Klopp possano rappresentare piste concrete. per quanto concerne il futuro del tecnico francese, invece, molto dipenderà da come finirà questa stagione.”

Le voci circa un esonero dell’ex centrocampista si sono moltiplicate in seguito all’eliminazione rimediata dalla Juventus al cospetto del Porto: al momento la sua posizione è piuttosto salda, forte del progetto pluriennale concordato in coabitazione con il presidente Agnelli. La decisione più importante sotto questo punto di vista sarà presa alla fine di questa stagione, a bocce ferme: Zidane, intanto, resta sullo sfondo, e la sua ombra comincia ad aleggiare in modo importante..