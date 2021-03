Calciomercato Juventus, ancora rebus sul futuro di Paulo Dybala. La Joya potrebbe lasciare Torino per andare in Premier League.

Calciomercato Juventus, Paulo Dybala è ancora un rebus per la società bianconera. Il rinnovo ancora non è arrivato e la scadenza nel 2022 fa pensare ad una sola cosa: la cessione definitiva a fine stagione. Molte squadre si farebbero sotto per l’attaccante argentino, in specie dall’Inghilterra: la prima divisione inglese la Premier League. Fra le squadre interessate figurerebbero il Tottenham Levy, che già in passato lo voleva a Londra e sempre nelle capitale anche il Chelsea di Roman Abramovich.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo al bivio: si prospetta il super scambio

Calciomercato Juventus, la Premier si muove per Dybala: c’è l’offerta

La Juventus valuta il proprio attaccante non meno di 50 milioni di euro. Ma vorrebbe provarlo a chiudere intorno ai 60. Una cifra decisamente importante data la crisi legata alla pandemia mondiale, ma la necessità di cederlo per evitare di perderlo a zero nel 2022 e la priorità in questo momento. Per Dybala i ‘Blues’ del Chelsea potrebbero cercare lo scambio. Sul piatto, visto l’interesse già mosso dai bianconeri, l’ex Napoli Jorginho, seguito molto soprattutto nella stagione di Sarri sulla panchina bianconera.