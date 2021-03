Juventus-Benevento, è out per squalifica: Pirlo studia soluzioni

La Juventus di mister Pirlo nel prossimo turno di serie A sarà impegnata allo Stadium dove affronterà il Benevento dell’ex Pippo Inzaghi.

Una partita che non dovrà essere assolutamente sottovalutata dai bianconeri, anche se i campani stanno attraversando un momento decisamente negativo. Il Benevento proverà a fare l’impresa contro una Juventus che sa però benissimo di non potersi più fermare. Bisogna provare a vincerle tutte per sperare di riuscire a riprendere l’Inter in vetta. Missione che si preannuncia difficile ma non impossibile. Per l’ultima sfida che si giocherà prima dello stop per le nazionali Pirlo ha una lunga lista di assenti, tra cui i centrocampisti Ramsey e Bentancur.

