Calciomercato Juventus, non è più incedibile: plusvalenza possibile

Sono già iniziate le mosse di calciomercato in casa Juventus per la prossima stagione, con i bianconeri che sicuramente rinnoveranno l’organico.

Siamo nel pieno della stagione e ogni valutazione verrà ovviamente presa alla fine. Ma in casa bianconera pesa tanto l’eliminazione dalla Champions League e la speranza è quella di riuscire a portare a casa quantomeno il decimo scudetto consecutivo. Una missione che è comunque molto difficile visto il vantaggio dell’Inter capolista e il fatto che l’undici di Conte non stia sbagliando nemmeno una partita. Ad ogni modo è probabile che ci saranno acquisti e cessioni per un generale ringiovanimento della rosa.

