Calciomercato Juventus, affare Depay: la rivelazione di Aulas fa saltare il banco

Depay alla Juventus, calciomercato: il presidente del Lione ha parlato ai microfoni di AFP del futuro dell’attaccante francese

Calciomercato Juventus Depay / Il futuro di Memphis Depay è alquanto nebuloso. Il contratto con il Lione dell’attaccante francese, in scadenza quest’estate, non è stato ancora rinnovato, sebbene il club transalpino stia facendo delle pressioni più o meno importanti. Già la scorsa estate si vociferava di un possibile passaggio dell’attaccante al Barcellona: affare poi sfumata per l’incapacità dei blaugrana di soddisfare le richieste economiche del presidente Aulas, che anche ad un anno dalla scadenza ha continuato a chiedere 40 milioni per il suo gioiello.

Proprio il vulcanico presidente del Lione ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di AFP, nella quale ha espresso il proprio punto di vista a proposito della situazione relativa a Depay. Ecco le sue parole: “Al momento la situazione è in divenire. Depay è il nostro punto di riferimento, il nostro attaccante di spicco, e qualora dovessimo vincere il campionato, perché non dovrebbe firmare con noi?”