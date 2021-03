Calciomercato Juventus, è già toto-attaccante per il futuro

Manca ancora tanto alla chiusura della stagione ma per il calciomercato della Juventus sono già tanti i nomi dei potenziali colpi per l’attacco.

Il reparto offensivo sarà probabilmente quello nel quale arriveranno dei rinforzi per Andrea Pirlo, che quest’anno ha dovuto fare i conti con le assenze per infortunio e spesso si è trovato anche numericamente in difficoltà. E’ già partito il toto-attaccante del futuro, e non è da escludere che i movimenti potrebbero essere anche più di uno nel caso in cui almeno uno tra Ronaldo e Dybala lasciasse il bianconero in estate. Ipotesi al momento lontana ma, come si sa, nel calcio tutto può succedere. Ecco un breve riepilogo sui nomi delle ultime settimane indiziati per vestire il prossimo anno il bianconero.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, scelto il rinforzo ma arriverà ad una condizione