Calciomercato Juventus, divorzio in arrivo alla fine della stagione

Sono già tante le voci che si accavallano in questo periodo relativamente al calciomercato della Juventus. Quali saranno i movimenti in estate?

Di sicuro alla fine di questa stagione la dirigenza della Juventus dovrà fare le sue valutazioni e non è da escludere anche qualche cessione eccellente. Di sicuro però arriveranno degli innesti che consentiranno ai bianconeri di rimanere al top in Italia e di tentare un nuovo assalto alla Champions League. Tra i giocatori che hanno deluso finora le aspettative c’è anche Aaron Ramsey. L’ex Arsenal sta faticando a imporsi, spesso frenato da infortuni, e Pirlo non ha potuto schierarlo con continuità nel corso di questi mesi. E per il futuro ci sarebbe una importante decisione in arrivo.

