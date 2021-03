Calciomercato Juventus, obiettivo in Francia: si studiano le mosse

Calciomercato Juventus, obiettivo in Francia per il reparto avanzato. Si studiano le mosse per portalo a Torino. Non solo Icardi e Vlahovic

La Juventus è alla ricerca di un attaccante. Dato ormai assodata questa situazione, la società bianconera sta iniziando a studiare le mosse per la prossima stagione. Sul taccuino di Paratici ci sono diversi nomi: da Icardi a Vlahovic per esempio – con l’ex Inter, secondo le quote dei bookmaker, ampiamente favorito – a Milik: vecchio pallino della dirigenza torinese.

Il centravanti polacco, adesso al Marsiglia, sta dimostrando di essere integro fisicamente e non ci sarebbero quindi delle preclusioni, almeno sotto questo aspetto, per un possibile suo arrivo. Inoltre il prezzo del cartellino attira molte attenzioni. Non solo della Juve ma anche della Roma. Che aveva Milik in mano in estate con Pirlo che stava per abbracciare Dzeko.

