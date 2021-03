Calciomercato Juventus, l’astro nascente rinforzo per la fascia sinistra

Si inizia già a pianificare il futuro per il calciomercato della Juventus, con diversi movimenti che i bianconeri potrebbero fare in estate.

Ci sarà da ritoccare la rosa al termine di questa stagione, con un conseguente ringiovanimento in alcuni ruoli. Non sono da escludere delle cessioni eccellenti ma ogni valutazione verrà ovviamente fatta alla fine degli impegni sul campo. Di sicuro c’è la volontà della Juventus di continuare ad essere una squadra forte e ambiziosa, vincente in Italia e magari anche in Europa. La Champions League ormai manca da troppo tempo nella bacheca del club.

