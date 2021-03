Calciomercato Juventus, occasione in attacco: tutto grazie a Messi

Icardi alla Juventus, calciomercato: l’affare si fa grazie a Messi? Il trasferimento della Pulce “rischia” di far saltare il banco

Calciomercato Juventus Messi / Volente o nolente, la prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe essere influenzato in maniera forse decisiva dal passaggio di Leo Messi al Paris Saint Germain. La Pulce, infatti, sebbene le pressioni più o meno importanti di Laporta che sta cercando di convincerlo a restare al Barcellona, sembra essere intenzionato a lasciare la Catalogna per abbracciare il progetto del Paris Saint Germain, disposto ad assecondare le ( esose) richieste dell’attaccante argentino.

Qualora si dovesse concretizzare il trasferimento di Messi al PSG, chiaramente aumenterebbero le possibilità di una cessione di Mauro Icardi, che in questa stagione ha palesato più di una difficoltà ad inserirsi nei dettami tattici della compagine ora allenata da Pochettino. Con Neymar, Mbappè e Messi, e con un Kean in rampa di lancio, le chances di potersi ritagliare un posto da titolare si ridurrebbero al lumicino per l’ex capitano dell’Inter, sul quale la Juve non ha mai mollato la presa.