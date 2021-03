Juventus, c’eravamo tanto odiati: il patto tra Agnelli e De Laurentiis

Juventus, dal “c’eravamo tanto odiati” al patto stretto tra Andrea Agnelli e il presidente del Napoli De Laurentiis. Fronte comune in Lega

Le frizioni ci sono state. Iniziate molto tempo fa. E mai nascoste soprattutto. Il tutto poi è deflagrato quest’anno, dopo la non presentazione del Napoli e Torino per l gara di campionato e con la Juventus che è scesa regolarmente in campo. I giudici hanno dato ragione alla società partenopea, e la gara verrà rigiocata ad Aprile. Eccolo il primo punto d’incontro.

Sì, perché la società bianconera ha probabilmente accettato la richiesta del Napoli di posticipare la sfida che si sarebbe dovuta giocare ieri nel tardo pomeriggio. Quindi è stato trovato un punto d’incontro tra Agnelli e De Laurentiis che – come riporta Il Mattino – sta continuando anche in Lega. La questione aperta è quella dei diritti televisivi.

Juventus, fronte comune con il Napoli

Dalle aule della giustizia sportiva, ad essere dalla stessa parte della barricata in questo momento sui diritti televisivi. Una pagina ancora non chiusa per la prossima stagione che vede, all’interno della Lega, una spaccatura profonda tra i club. Il quotidiano campano spiega però che in questo momento, sia Agnelli che De Laurentiis, sono convinti di una cosa: non alla riapertura delle trattative con i Fondi, sì, e subito, ai diritti a Dazn.

Un chiaro segnale questo di distensione, anche se è dovuto solamente alle questioni economiche e non a quelle relative al campo. Certo è, però, che un avvicinamento c’è dovuto per forza di cose essere. Altrimenti la Juventus non avrebbe sicuramente accettato lo slittamento della gara di campionato. I bianconeri non avrebbero avuto motivo, anche perché alla prossima si presenterà il Benevento, non certo un ostacolo insormontabile per una squadra che vuole ancora dire la sua fino in fondo per la vittoria dello scudetto.