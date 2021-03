Juventus, convocato in nazionale: il ct premia il suo buon momento

La Juventus si avvicina al prossimo appuntamento di campionato che la vedrà protagonista contro il Benevento di Pippo Inzaghi.

Una partita da vincere a tutti i costi per tenere ancora viva la speranza di agguantare l’Inter capolista. I bianconeri sceneranno in campo mentre i nerazzurri di Conte non dovrebbero disputare il match contro il Sassuolo a causa di diversi giocatori positivi al Covid-19 nelle ultime ore. Dopo il match del weekend ci sarà una sosta per il campionato di serie A, per consentire alle nazionali di onorare i loro impegni. Iniziano infatti le qualificazioni ai mondiali Qatar 2022 e nessuna vuole rinunciare ai big. La Juventus come al solito fornirà diversi elementi alla nazionale azzurra, ma non solo.

