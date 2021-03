Serie A, rinviata la partita Inter Sassuolo, ora è ufficiale e lo comunica il club nerazzurro con una nota sui propri portali social.

Serie A, rinviata ufficialmente Inter Sassuolo in programma nel weekend. Il motivo è, purtroppo, il solito dei tempi duri che tutti stiamo vivendo: positività al Covid-19 di altri due giocatori del gruppo di Antonio Conte. Il club nerazzurro lo comunica sui propri portali social. Molti tifosi avversari però non ci stanno e hanno creato una sorta di polemica sotto il comunicato del club.

Serie A, rinviata la partita Inter Sassuolo: è polemica social

4 membri dello staff nerazzurro sono risultati positivi al Covid-19, fra questi, come scrive il club milanese su Twitter, ci sono De Vrij e Vecino. Come dicevamo poc’anzi, questa notizia del rinvio della partita, ha scatenato non poche polemiche. Come il supporter

Angifato che sotto il tweet della squadra nerazzurra non sembra essere d’accordo con il rinvio e scrive: “Siete il solito circo. È stato fatto un protocollo per questi problemi ma ogni volta si fa il ca**o che si vuole. Il tutto per soli 4 giocatori. Fossi nelle altre squadre farei saltare il banco. Semplicemente ridicoli”.

Ma soprattutto i tifosi del Milan non sembrano trovare consensi, ad esempio il tifoso giugnolo 98 scrive su Twitter: “Ma se noi del Milan abbiamo giocato con 6-7 che avevano il Covid… perché da noi non c’era ats? Siamo nella stessa città”.

Insomma il motivo della polemica, per una fetta di tifosi, è l’ingiustizia con cui si sceglie di rinviare alcune partite e altre no. I bianconeri sono purtroppo stati soggetti, come tante altre squadre di Serie A, a positivi nello staff, ma hanno sempre giocato, anche senza players cruciali. Proprio per questo motivo la critica mossa dai supporter è principalmente sul modo in cui vengono gestiti questi rinvii.