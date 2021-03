Calciomercato Juventus, sarà Made in Italy: avviate le trattative

Calciomercato Juventus, sarà rifondazione in casa bianconera, che cecherà di portare a Torino i migliori talenti italiani. Trattative avviate

Sarà rifondazione: la Juve probabilmente cambierà volto nella prossima stagione. E lo farà cercando di portare a Torino i migliori talenti italiani. Ma, anche in uscita, qualche big partirà: da Ramsey e Rabiot, passando per Alex Sandro: ingaggi importanti che non corrispondono al valore che fino al momento hanno dimostrato.

Il nome più concreto è quello di Emerson Palmieri: l’esterno al Chelsea non trova spazio ma, nonostante questo, Mancini lo porta in pianta stabile in Nazionale. Già diverse volte è stato accostato alla Juventus. E la prossima estate potrebbe essere quella decisiva per un definitivo approdo sotto la Mole. Ne parla Tuttosport.

