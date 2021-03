Calciomercato Juventus, molti profili in arrivo per la prossima campagna acquisti potrebbero essere italiani.

Calciomercato Juventus, la prossima campagna acquisti sarà principalmente made in Italy. Diversi motivi, vuoi per una crescita esponenziale dei nostri settori giovanili, vuoi perché molti profili italiani in questa stagione, vedi Chiesa ma anche lo stesso Barella dell’Inter, così come i tanti giovani lanciati da Pirlo come Fagioli o Frabotta stanno diventando più di una conferma. La Juventus vuole tornare alle origini, proponendo nell’organico tanti italiani, principalmente giovani. Un obiettivo che segue il volere del maestro, che ha già in mente quale potrebbe essere la sua nuova squadra nella prossima stagione.

Calciomercato Juventus, rifondazione made in Italy: i nomi scelti da Pirlo

Si dovranno rinforzare i settori del campo più problematici, in primis il centrocampo. Il primo desiderio di Pirlo è sempre lo stesso: Manuel Locatelli. Reputato dal maestro l’interprete ideale per l’idea di regia che intende adottare per il suo nuovo centrocampo. Il pupillo del Sassuolo è ancora molto giovane ma sta già dimostrando la stoffa di un campione e proprio con 40 milioni che la Juventus lo potrebbe strappare da De Zerbi. Ma non solo Locatelli, da tenere d’occhio anche un possibile ritorno di Moise Kean, l’attaccante italiano ceduto al Paris Saint Germain in questa stagione è letteralmente esploso ma la sua voglia di tornare a Torino è tanta, dunque non è escluso un suo ritorno e il procuratore, Mino Raiola, potrebbe lavorare affinché si possa chiudere la trattativa.