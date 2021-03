Ronaldo e Dybala, due elefanti nella stanza della Juventus

La nuova stagione della Juventus non può prescindere dalla pianificazione. Si deve iniziare per forza dalle posizioni di Ronaldo e Dybala.

Nella stanza, è evidente, ci sono due elefanti. La Gazzetta dello Sport questa mattina descrive proprio così una situazione molto delicata in casa Juventus. Se da un lato Pirlo resterà, i grandi temi sono Cristiano Ronaldo (un tema enorme, tecnicamente e finanziariamente) e Dybala. Ad oggi si possono fare soltanto previsioni. CR7 decide quasi in autonomia e non decide ora. Zidane con quella risposta possibilista ha messo di nuovo il Real sulla mappa di CR7, ora resta da capire le intenzioni di Florentino Perez. E non è un dettaglio di poco conto.

Ronaldo in bilico, ma anche Dybala

Paulo Dybala vive una situazione molto diversa da quella di Cristiano Ronaldo. A marzo sembra lontano dalla Juve, perché non gioca da mesi e non è nell’inquadratura da troppo tempo. Primo passo: tornare in campo presto, dopo la sosta, e dimostrare di essere di nuovo un calciatore. A quel punto lui e la Juve potranno valutare il futuro, con due strade. O si rinnova – al momento, nessun appuntamento all’orizzonte – o si cambia. E in questo secondo caso la logica dice scambio, in un’operazione simile ad Arthur-Pjanic con una grande europea. Sempre che Paulo accetti.