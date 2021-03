Calciomercato Juventus, dalla Spagna la proposta che tenta i bianconeri

Calciomercato Juventus, arriva dalla Spagna la proposta che tenta Paratici. Scambio alla pari oppure prestito con riscatto: le opzioni

Guarito ieri dal Covid e tornato di conseguenza a disposizione di Pirlo, Rodrigo Bentancur è sicuramente l’uomo finito sulla graticola per la clamorosa eliminazione dalla Champions League: sciagurato quel passaggio dopo 2’ nella gara in Portogallo che ha permesso alla squadra di Conceicao di passare e mettere tutto in discesa. E adesso per lui si potrebbe anche aprire le porte per una cessione.

Arriva infatti dalla Spagna la notizia, confermata anche da calciomercatoweb, che l’Atletico Madrid di Simeone avrebbe messo gli occhi sul centrocampista uruguaiano della Juventus. Inoltre, i Colchoneros, hanno anche la carta Morata da poter sfruttare. Tanto che sono già venute fuori le prime opzioni per la possibile chiusura della trattativa.

