Calciomercato Juventus, rivoluzione Pirlo: la formazione 2021-22

E’ sempre il calciomercato della Juventus uno degli argomenti più caldi e dibattuti dai tifosi, ancor più dopo l’eliminazione dalla Champions.

Il futuro è un punto interrogativo e in questi mesi che separano dall’apertura delle trattative indubbiamente la Juventus, così come altri club, si faranno delle valutazioni importanti riguardo il destino di alcuni calciatori. La cui conferma non è scontata. Ma addirittura ci sono voci già riguardo quella che potrebbe essere la formazione 2021-22 e gli innesti che avrebbe chiesto Pirlo per una squadra sempre più forte e ambiziosa.

Calciomercato, la Juventus 2021-22 secondo l’ipotesi del portale Fichajes

Calciomercato.it riporta le voci che arrivano dalla Spagna ed esattamente dal portale Fichajes. Secondo il quale il tecnico della Juventus avrebbe le idee ben chiare sui rinforzi che dovrebbero arrivare per la sua Juventus 2021-22. Ovvero l’arrivo di quattro assi che rivoluzionerebbero l’undici titolare. I quattro maggiori rinforzi che la Juventus avrebbe nel mirino sono il centrocampista Aouar del Lione, il mediano del Liverpool Wijnaldum (in scadenza di contratto con il Liverpool) e poi in attacco Griezmann e Kean. Per quest’ultimo si tratterebbe di un ritorno in bianconero. Così come potrebbe tornare Romero dall’Atalanta. Per un undici ipotetico così composto: Szczesny, Danilo, De Ligt, Romero, Alex Sandro, McKennie, Aouar, Wijnaldum, Chiesa, Kean, Griezmann.

Una squadra che dunque non vedrebbe nei titolari le colonne della difesa Chiellini e Bonucci, oltre che Ronaldo e Dybala in attacco e Ramsey e Rabiot in mediana. Una vera e propria rivoluzione, insomma. Fantacalcio oppure no?