Juventus, per la volata scudetto Pirlo punta sulla “4×4”: l’obiettivo è quello di avvicinare l’Inter per tentare e andare a… -4

Per la sua Juventus, Pirlo, ha in mente un progetto: arrivare al 3 aprile, alla ripresa del campionato, a -4 dall’Inter di Antonio Conte. Vincere contro il Benevento e contro il Torino e mettere pressione alla formazione nerazzurra impegnata a Bologna. Certo, il numero delle gare disputate sarebbe ancora diverso (in questo caso una in più per i bianconeri), ma sicuramente per Lukaku e compagni scendere in campo “vedendo” da vicino la Juve potrebbe creare qualche problema.

Come riuscirci: la Gazzetta dello Sport spiega che ormai il tecnico bianconero ha in mente, da qui alla fine della stagione, di adoperare tutto il potenziale offensivo che ha a disposizione: Kulusevski e Chiesa esterni, Ronaldo e Morata in attacco. Qualità e fantasia in attesa di Dybala. Difficile fare di meglio. Il progetto, inoltre, s’è visto che a Cagliari. Tripletta del portoghese e partita chiusa dopo 45 minuti.

