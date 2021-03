Calciomercato Juventus, tra scudetto e mercato: è scontro tra le big

Calciomercato Juventus, ci sono anche le milanesi per l’attaccante cercato dai bianconeri a gennaio. Scontro anche sul mercato

Non solo per lo scudetto. Ma anche sul mercato potrebbe essere scontro tra Juventus, Milan e Inter. Tutte alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione. E tutte avrebbero messo gli occhi su Scamacca, di proprietà del Sassuolo, ma adesso in prestito al Genoa. La doppietta di venerdì al Parma ha riacceso i riflettori.

Incoronato anche da Ballardini, che lo ha paragonato a Vieri, per il centravanti della Nazionale Under 21 la Juventus ha chiesto da tempo informazioni. Ed ha cercato, nella finestra invernale di mercato, di portarlo a Torino come vice Morata. La trattativa non andò a buon fine, ma certamente Paratici non ha mollato la presa. Ovvio però che adesso le big italiane ci stiano pensando. Chi per un motivo, chi per un altro, ha bisogno di puntellare il reparto avanzato. Lo spiega la Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, possibile scambio: si riapre la pista francese