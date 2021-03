Benevento Juventus, Serie A: oggi allo stadio Ciro Vigorito si disputerà una partita molto importante per la classifica.

Benevento Juventus, Serie A: Andrea Pirlo e i ragazzi sono pronti a fare una partita importante quest’oggi allo stadio Ciro Vigorito. Bianconeri in una fase cruciale per la stagione, perdere punti adesso risulta impossibile soprattutto perché i ragazzi ci credono ancora, le parole di Chiesa sono state fondamentali per riacquistare quel cinismo necessario a coronare gli obiettivi stagionali. Nonostante la distanza in classifica con la capolista, quest’oggi gli undici di Pirlo scenderanno in campo per ottenere i tre punti, contro una squadra certamente da non sottovalutare come il Benevento di Pippo Inzaghi.

Formazioni ufficiali Benevento Juventus: le scelte di Pirlo

Buffon torna tra i pali. Quest’oggi il portierone azzurro ritornerà titolare in una formazione decisamente più offensiva del solito. Ancora più certificata la voglia di vincere, Pirlo farà di tutto per ottenere i tre punti necessari per la classifica. I ragazzi ancora ci credono all’obbiettivo. Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta. Proprio per questo motivo, oggi, Pirlo schiererà una squadra improntata all’attacco.