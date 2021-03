Juventus Benevento, intervento di Kulusevski: piede a martello?

Juventus Benevento, un presunto piede a martello di Kulusevski è stato soggetto a polemiche sul campo, Inzaghi chiedeva il fallo.

Juventus Benevento, durante un intervento di gioco Kulusevski colpisce un giocatore del Benevento. Per l’allenatore piacentino Filippo Inzaghi era piede a martello ma rivedendo l’azione sembra invece che a colpire il giocatore del Benevento sia, invece, un compagno. Azione bloccata per qualche minuto per poi riprendere normalmente, per l’arbitro nessun piede a martello. La partita per il momento è bloccata sul risultato dello 0-0, poche azioni e pochi tiri. I bianconeri sono più lenti del solito nella manovra. Ora i bianconeri faranno di tutto per cercare la rete.

