Calciomercato Juventus, futuro Allegri: le quote dei bookmaker

Nel prossimo calciomercato della Juventus sembrano diversi gli elementi della rosa bianconera che potrebbero salutare.

Ma prima di tutto la società dovrà prendere una decisione in merito all’allenatore. Di sicuro la mancata conquista del decimo scudetto consecutivo e il flop in Champions League faranno riflettere la società a fine stagione. Confermata la massima fiducia in Andrea Pirlo, alla sua prima esperienza in panchina e comunque iniziatore di un progetto a medio termine per i bianconeri. Ma chissà che non possa anche esserci una svolta a sorpresa, un po’ come avvenuto proprio alla fine della passata stagione.

