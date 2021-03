Calciomercato Juventus, il giornalista Paolo Paganini svela le nuove panchine della Serie A della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, l’esperto giornalista mercato Paolo Paganini sul proprio profilo Twitter svela le prossime panchine della Serie A, alcune sorprese inaspettate come la nuova – probabile – destinazione del tanto desiderato, dal popolo juventino, Massimiliano Allegri che stando al giornalista Rai sceglierà la capitale: la Roma.

LEGGI ANCHE >>> Juventus sconfitta dal Benevento, la frecciatina social dell’ex Felipe Melo

Calciomercato Juventus, futuro allenatore: la conferma della Rai

La Juventus, invece, dovrebbe proseguire con Andrea Pirlo. Nonostante la sconfitta con il Benevento la società vuole dargli fiducia e provare ancora il progetto a lungo termine, per lavorare bene non si può fare tutto nell’immediato. I bianconeri sono in una fase cruciale di rifondazione, pertanto la dirigenza vorrebbe poter dare ulteriore fiducia a Pirlo che, nonostante risultati sfavorevoli, godrebbe dell’appoggio della dirigenza.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rivoluzione totale: attacco tutto in bilico

Mentre per l’altro ex bianconero, Maurizio Sarri, ci sarebbe l’ipotesi di un altro clamoroso ritorno sulla panchina del Napoli. Nonostante l’addio burrascoso con un rapporto certamente non idilliaco con il presidente De Laurentis, Sarri, potrebbe tornare a Napoli. Ma tornando alla Juventus, si prospetta una nuova stagione con diverse cessioni. Molti giocatori titolari potrebbero partire, infatti solo sette bianconeri saranno sicuri di rimanere, in specie i giovani, gli altri saranno sul mercato. Per ora obiettivi in entrata sono pochi ma ben mirati: ci sono tre italiani: Locatelli, Kean e Palmieri. Un rinforzo su ogni settore del campo più alcune conferme illustri. I bianconeri ripartiranno così.