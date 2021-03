Calciomercato Juventus, Haaland ha trovato l’accordo: le ultime

Calciomercato Juventus, secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra, il norvegese avrebbe già trovato un accordo

Salta la pista Haaland: secondo quanto riferiscono dall’Inghilterra, e in particolare “ndykaila News”, portale assai seguito che rivela molti intrecci di calciomercato, il centravanti norvegese avrebbe infatti trovato l’accordo con la sua nuova squadra, vale a dire il Manchester City.

Niente Bayern Monaco o Barcellona, e nemmeno la Juventus per il forte attaccante in forza al Borussia Dortmund. Il suo futuro è nella terra della Regina al fianco di Guardiola. Un’indiscrezione che al momento non può ovviamente essere confermata ma alla quale molti credono. Haaland, che nella sua avventura in maglia giallonera ha messo a referto 49 reti in altrettante presenze, è sicuramente uno dei pezzi pregiati per il prossimo mercato.

