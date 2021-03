Calciomercato Juventus, il dopo Pirlo è già iniziato: si guarda in Italia

Calciomercato Juventus, il dopo Pirlo è già iniziato: dalla soluzione interna alle piste per la prossima stagione. Si guarda in Italia.

È già iniziato il dopo Pirlo in casa Juventus. E Repubblica, spiega che non ci sarà nessun colpo all’estero per la panchina bianconera. Si guarda in Italia. Con i nomi di Gasperini, Inzaghi e Spalletti che tornano prepotentemente in voga. E se Pirlo dovesse saltare presto, è anche pronta la soluzione interna.

Come traghettatore sembrerebbe ci sia la possibilità di affidare la panchina a Tudor. L’ex difensore bianconero, che ha allenato l’Udinese, è quello che nel corso degli anni ha maturato una certa esperienza. Non solo: in questo momento i rapporti con Pirlo e Baronio sembrerebbe si siano raffreddati. Tudor infatti non si alza più dalla panchina per dare indicazioni alla squadra. Cosa, che nella prima parte della stagione, succedeva con una certa regolarità e anche più volte nel corso della stessa gara.

