Cristiano Ronaldo, il commento shock: «Con lui la Juve gioca in 10»

Il noto telecronista sportivo, Massimo Caputi, ha rilasciato pesanti dichiarazioni sulle prestazioni di Cristiano Ronaldo alla Juventus.

Massimo Caputi, giornalista nonché ex responsabile del sito de Il Messaggero, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento bianconero. Lo ha fatto lanciando una pesantissima provocazione. «La Juventus con Cristiano Ronaldo gioca in 10. Sicuramente è straordinario, il migliore al mondo. Però on partecipa alla fase difensiva della squadra, al recupero del pallone e ti condiziona perché ha una sua finalità, che è quella di fare gol. Anche questo va considerato nella gestione di Pirlo e della Juventus».

Cristiano Ronaldo, il futuro

Dalla Spagna ribadiscono che il presidente Florentino Perez continua a monitorare il futuro di Cristiano Ronaldo per far tornare a gioire i tifosi blancos. Tutto sarà più chiaro a partire dalle prossime settimane. La Juventus sarebbe sempre attiva per quanto riguarda il fronte calciomercato per arrivare a giocatori di assoluto valore. Le richieste al club per restare?Sono precise. Vuole un nuovo attaccante di ruolo da affiancargli. In questa stagione abbiamo visto come sia stato difficile integrare i nuovi attaccanti, vuoi per diversi infortuni, vuoi anche per una sorta di mercato (mancato) sulla figura base della punta, funzionale per il gioco del fantasista portoghese. Proprio per questo motivo e nell’eventualità di un Ronaldo bis ancora per un anno, per puntare alla corsa della Coppa maledetta (la Champions) CR7 chiederebbe una punta di ruolo.