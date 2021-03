Juventus, l’ex centrocampista non è la prima volta che provoca i tifosi bianconeri e anche questa volta ci è ricascato.

Juventus, l’ex centrocampista bianconero Felipe Melo non certo ricordato per le sue prestazioni in campo ma più per le sue frecciatine social, e una piccola parentesi anche all’Inter, ancora una volta si mette in mostra per andare controcorrente e “godere” della sconfitta della sua ex squadra. Il commento social del brasiliano non è passato inosservato. Proprio ieri dopo la sconfitta subita contro il Benevento dalla squadra di Andrea Pirlo, Melo ha commentato su Instagram con testuali parole “Ahahahahaha. Godooooo“ riferendosi proprio alla partita di ieri dei suoi ex compagni. Un commento che i tifosi non hanno assolutamente gradito.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ritorno Allegri: quella frase passata inosservata

Juventus sconfitta dal Benevento, la frecciatina social dell’ex Felipe Melo

Ancora una volta l’ex giocatore della Juventus non ha trattenuto tutto il rancore riservato nei confronti della società bianconera, e proprio per questo motivo, il suo commento fuori luogo, non ha fatto piacere ai tanti tifosi che hanno ulteriormente replicato, come era facile immaginare. Ma bisogna anche dire che non si tratta della prima volta in cui il classe 1983 manifesta pubblicamente il proprio rancore verso la società capitanata da Andrea Agnelli.