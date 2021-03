Juventus a ranghi ridotti per le qualificazioni mondiali: ecco chi è partito

La Juventus deve dimenticare al più presto la sconfitta patita contro il Benevento, approfittando della pausa della serie A per riordinare le idee.

Il campionato infatti effettuerà una sosta per consentire il raduno delle rispettive nazionali, impegnate nelle qualificazioni ai prossimi mondiali che si giocheranno in Qatar nel 2022. Una sosta che per molti giocatori però non sarà certo un momento per rilassarsi, visto che saranno in giro per il mondo. E Pirlo non potrà averli a disposizione alla ripresa degli allenamenti in un momento davvero molto delicato per la formazione bianconera.

