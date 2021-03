Alaba alla Juventus, calciomercato: la decisione dopo la super offerta

Calciomercato Juventus, affare Alaba: l’austriaco ha rifiutato la faraonica offerta del Paris Saint Germain

Calciomercato Juventus Alaba / A tenere banco in queste ore primaverili è la situazione legata dal futuro di David Alaba, che ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Bayern Monaco in scadenza quest’estate. Sono tanti i top club che hanno bussato alla porta dell’austriaco: l’ultimo, in ordine di tempo, sarebbe stato il Paris Saint Germain, che secondo quanto riferito dall’emittente Sky Deutschland, avrebbe ricevuto un secco due di picche.

I giornalisti Max Bielefeld e da Loïc Tanzi di RMC hanno lanciato l’indiscrezione secondo la quale il difensore avrebbe detto no ad un’offerta faraonica dei parigini, alla ricerca di un rinforzo difensivo importante da consegnare a Mauricio Pochettino. Non è stata resa nota il contenuto dell’offerta, che però si dovrebbe arginare sugli 11-12 milioni di euro annui.