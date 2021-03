Calciomercato Juventus, sarà rivoluzione: solo in nove sono sicuri di rimanere

Per il prossimo calciomercato della Juventus si iniziare a parlare di una vera e propria rivoluzione in casa bianconera. Tante le partenze previste.

Il cammino dei bianconeri di Andrea Pirlo in questa stagione è stato decisamente deludente finora. Fuori dalla Champions League per mano del Porto, la Juventus nemmeno in campionato sta brillando. Il ko in casa contro il Benevento è stato davvero il punto più basso di una squadra che avrebbe dovuto lottare per il decimo tricolore consecutivo. E che invece rischia di vederlo sfumare anzitempo, visto il vantaggio che può vantare l’Inter di Antonio Conte. Alla fine della serie A si tireranno le somme ma in pochi sono sicuri di rimanere anche per il prossimo anno nella rosa bianconera.

