Calciomercato Juventus, tre profili da cui ripartire. In vista della prossima stagione il maestro ha le idee chiare sui prossimi colpi.

Calciomercato Juventus, ancora col dubbio Ronaldo e Dybala, sui due attaccanti si farà il punto a fine stagione, Pirlo però ha già in testa quali saranno i colpi per la prossima stagione, o meglio, i profili imprescindibili. Partiamo infatti da Manuel Locatelli, il regista in mediana ideale per la squadra di Pirlo, il giovane italiano piace da tempo ai bianconeri e potrebbe essere il primo rinforzo necessario per rinforzare il centrocampo. Ma oltre al centrocampista del Sassuolo, sono altri due i profili in arrivo.

Calciomercato Juventus, tre nomi per la prossima stagione: Pirlo ha scelto

Per quanto riguarda l’attacco potrebbero invece esserci grande sorprese. Per quanto il nome di Locatelli fosse un vecchio pallino, lo è in parte anche Depay. L’olandese in scadenza dal Lione potrebbe diventare l’opportunità ghiotta da cogliere, in alternativa piace sempre Aguero del Manchester City, l’attaccane argentino è anche lui pronto alle valigie con i citizens che molto probabilmente opteranno per Messi o Haaland. Aguero giocatore formidabile ormai rodato potrebbe rappresentare l’occasione ulteriore. Ma non è da escludersi anche un altro acquisto nel settore, un attaccante di razza: il centroavanti che già la Juventus aveva cercato con insistenza nella scorsa stagione quando c’era Sarri in panchina, stiamo parlando di Milik.