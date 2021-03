Calciomercato Juventus, Locatelli è il primo obiettivo della prossima stagione potrebbe arrivare tramite uno scambio con Frabotta.

Calciomercato Juventus, Locatelli in bianconero la prossima stagione? Certamente l’italiano è il primo obiettivo sul taccuino di Paratici e richiesto fortemente da Pirlo, proprio per la sua duttilità da regista in mediana, che in questo momento serve. Ma per arrivare all’italiano c’è una ultima e, probabilmente, decisiva mossa: uno scambio di cartellini. Il Sassuolo valuta Locatelli fra i 30 e 40 milioni, cifra più che giusta visto anche l’esplodere del ragazzo che è diventato uno dei punti fermi della rosa di De Zerbi. Per far abbassare la cifra proposta la Juventus sta pensando ad una contropartita da offrire al Sassuolo, trattasi di Frabotta, il giovane terzino che già ha avuto i suoi spazi durante il corso della stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, tre nomi per la prossima stagione: Pirlo ha scelto

Locatelli alla Juventus? Calciomercato: c’è la pedina per lo scambio

Frabotta potrebbe infatti essere la pedina giusta per convincere la società neroverde allo scambio di cartellini. Con l’uscita di scena di Frabotta ci sarebbe dunque anche la possibilità di prelevare Emerson Palmieri dal Chelsea e quindi di permettere il doppio colpo. Ora c’è da capire se la società del Sassuolo sia interessata o meno a Frabotta, ma i segnali sono sempre più positivi e lo scambio potrebbe arrivare già in estate.