Igor Tudor potrebbe completare la stagione al posto di Andrea Pirlo qualora la situazione precipitasse. Tifosi della Juventus in crisi mistica.

La prossime 4 partite di campionato saranno fondamentali per il futuro professionale di Andrea Pirlo. On particolare, per la sua permanenza sulla panchina della Juventus. Come riportato dal “Corriere della Sera“, la dirigenza bianconera è restia a sollevare il tecnico dall’incarico a stagione in corso. Tuttavia potrebbe cambiare idea in caso di tracollo ad aprile. Ci sarebbe poca fiducia sul modo di Pirlo di gestire la squadra, e, qualora le cose dovessero mettersi male, la squadra potrebbe essere affidata ad Igor Tudor. L’ex difensore è già presente nello staff di Pirlo, come traghettatore fino a fine stagione. Il croato, tra l’altro, ha già esperienza da tecnico, visto che ha guidato, tra le altre, l’Udinese in Serie A.

