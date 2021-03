Aouar alla Juventus? Calciomercato: c’è l’accordo per il francese

Calciomercato Juventus, indiscrezioni confermano l’accordo raggiunto fra la società bianconera e il centrocampista francese.

Calciomercato Juventus, Aouar alla Juventus? Indiscrezioni confermano l’affare in dirittura d’arrivo. Un accordo già raggiunto fra la dirigenza bianconera e il giocatore. Il centrocampista francese è cercato dal direttore sportivo Fabio Paratici già da lungo tempo, già nella scorsa sessione di calciomercato abbiamo visto quante volte il nome del francese è stato accostato alla compagine bianconera, ma perché l’interesse è sempre stato sentito, ora, sembra più vicina la – possibile – chiusura dell’affare. Ancora molto giovane, Aouar, è diventato in poco tempo la star del suo Lione.

Houssem Aouar, talentuoso giocatore del Lione l’abbiamo già visto protagonista la scorsa stagione nella sfida di Champions proprio contro la Juventus, dove ha saputo mettersi in luce per le sue qualità. Da lì fu, letteralmente, colpo di fulmine fra la dirigenza e giocatore. Uno dei giovani più interessanti d’Europa, non è un caso che su di lui si sia mosso anche il Real Madrid. Ma stando alle indiscrezioni rilanciate da ‘Todofichajes’, i bianconeri sarebbero riusciti a spuntarla nella corsa a due con il Real Madrid e a trovare l’accordo con i francesi. Stando sempre al portale, la Juventus avrebbe raggiunto un accordo intorno ai 40 milioni di euro cash più il cartellino di De Sciglio (attualmente in prestito proprio al Lione).