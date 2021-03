Calciomercato Juventus, annuncio Locatelli in diretta tv

Nel prossimo calciomercato della Juventus sarà lecito attendersi dei movimenti importanti in casa bianconera sia in entrata che in uscita.

Al termine della stagione in corso infatti si faranno le valutazioni del caso, ma la dirigenza pare intenzionata a rinnovare e ringiovanire un organico che dovrà far dimenticare ai tifosi un’annata, quella in corso, nel quale per ora è stato fallito l’obiettivo Champions. E nel quale si rischia di finire anche lontani dall’Inter capolista, involata verso lo scudetto. Uno degli obiettivi della Juventus per il futuro è Manuel Locatelli, asso del Sassuolo e ormai da tempo nel giro della nazionale azzurra, con la quale spera di essere protagonista ai prossimi Europei. Il centrocampista ex Milan non ha chiuso ad un suo cambio di casacca.

