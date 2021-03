Calciomercato Juventus: Paratici, Nedved e i conti senza l’oste

Nel prossimo calciomercato della Juventus potrebbe davvero accadere di tutto: cessioni e acquisti o conferma in blocco di tecnico e big?

Strade diverse che la dirigenza bianconera dovrà valutare nel corso delle prossime settimane. Eliminata dalla Champions, la formazione di Pirlo deve fare di tutto quantomeno per cercare di rendere difficile la vita all’Inter. E più che la qualificazione alla prossima edizione della Champions conterà soprattutto il modo con il quale Ronaldo e compagni la conquisteranno. I tifosi vogliono vedere una squadra più concentrata e determinata, che non finisca al tappeto contro una neopromossa, seppur ambiziosa, come è avvenuto contro il Benevento. In una intervista a DAZN Pavel Nedved, dirigente bianconero, ha confermato Pirlo sulla panchina della Juventus anche in futuro. E ha anche confermato che Ronaldo ononerà il contratto e rimarrà dunque fino a giugno 2022.

