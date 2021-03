Italia, contro l’Irlanda del Nord due big della Juventus titolari | La formazione

Italia Irlanda del Nord, Roberto Mancini sarebbe orientato a schierare Bonucci e Giorgio Chiellini titolari

Italia Irlanda Del Nord / Manca sempre meno all’incontro tra Italia ed Irlanda del Nord, match valido per le qualificazioni ai mondiali 2022. Un match che potrebbe già indirizzare l’esito del girone, con gli azzurri che vogliono recitare un ruolo da protagonista sia al prossimo Europeo che ai Mondiali. Stando a quanto riferito da Sky Sport, Roberto Mancini sarebbe orientato a schierare una difesa a quattro con Chiellini e Bonucci coppia difensiva titolare.

Leggi anche –>Calciomercato Juventus, addio Ramsey: fissato il prezzo della cessione

Un attestato di stima importante verso due calciatori che comunque hanno dato tanto alla causa azzurra ma che quest’anno non stanno vivendo il loro periodo di forma migliore con la maglia della Juventus. D’altro canto, l’esperienza e il carisma di King Kong Chiello e di Bonucci potrebbe essere sicuramente la chiave di volta per ridurre al minimo i rischi difensivi in una partita nella quale la difesa non dovrebbe essere poi particolarmente sollecitata.