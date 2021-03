Calciomercato Juventus, ritiro Buffon: fissato il summit decisivo

Ritiro Buffon, calciomercato Juventus: ecco le ultime indiscrezioni sul possibile addio di Supergigi alla fine di questa stagione

Calciomercato Juventus Buffon / Sarà un estate di rinnovamento in casa Juventus, qualunque sia l’esito di questa stagione che volente o nolente doveva essere di transizione. E tale si è rivelata. La rete decisiva di Gaich, il suicidio calcistico di Arthur, la mancanza di concentrazione globale contro il Benevento ( compresa quella dell’arbitro, ndr) hanno di fatto spento ogni possibile velleità di ricucire il gap contro l‘Inter, distanziata dieci lunghezze. Il problema, semmai, è quello di custodire il terzo posto, che vale l’accesso alla Champions League, che in questa fase storica è di primaria importanza.

Al termine di questa stagione, la “Vecchia Signora” dovrà inevitabilmente a dire addio ad alcuni dei senatori che hanno alimentano i successi della storia recente dei bianconeri. Uno fra tutti Giorgio Chiellini, che al 99 per cento appenderà gli scarpini al chiodo. Diversa è invece la situazione relativa a Gianluigi Buffon, con il quale ci sarà un summit decisivo tra il diretto interessato e Agnelli al termine di questa stagione. Qualunque sia la volontà del numero uno dei numeri uno, sarà assecondata: il rapporto di amicizia venutosi a creare con il presidente semplificherà il tutto.

Calciomercato Juventus, addio Buffon? Le ultime sul possibile ritiro

Nel caso in cui Supergigi dovesse dire addio, Paratici potrebbe spingere per il ritorno di Mattia Perin, che ben sta figurando con il Genoa. Sebbene l’estremo difensore dei liguri abbia dichiarato a più riprese che la scelta di vestire la maglia della Juve gli abbia impedito di scendere in campo continuità, difficilmente potrebbe dire di no ad una chiamata bianconera, anche perché formalmente è al Genoa in prestito secco. Tutto, o quasi, dipenderà dalla scelta di Buffon.

