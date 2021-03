Calciomercato Juventus, a caccia di record della storia. Il portierone bianconero potrebbe rimanere un altro anno per un motivo speciale.

Calciomercato Juventus, Gigi Buffon verso la permanenza di un altro anno. Il portierone bianconero si sente ancora in grado di continuare un’altra stagione e l’ottimo rapporto con il presidente Agnelli è di buon auspico per crederci. Ma a motivare Gigi non sarebbe, naturalmente, solo il forte legame e l’ambizione di raggiungere più trofei possibili ma anche un primato assoluto della storia. Buffon è a caccia di record e vuole superare Marco Ballotta. L’obiettivo è raggiungere il record di longevità dell’ex collega rimandando ancora la parola fine sulla sua carriera in bianconero.

Calciomercato Juventus, rimane per battere il record: ha deciso

C’eravamo tanti amati e ci ameremo ancora. Buffon non intende mollare sul più bello e va caccia di record di longevità, cercando l’ardua ma ormai fattibile impresa di raggiungere l’ex collega Max Ballotta. Un’altra stagione insieme alla sua Juventus. Buffon sembra essere convinto di questo e così lo è anche la dirigenza che avrebbe già stipulato una proposta. Manca l’ufficialità, ma nessuna fretta, la stagione non è ancora finita. A fine campionato ci sarà tempo per vedersi faccia a faccia e confrontarsi sul futuro, che però sempre più indirizzato verso la permanenza.